Rus şirketten ilginç yarışma! F-15 ve F-16 düşürene para ödülü

17 Temmuz 2024 10:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:58

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'daki çatışmalarda imha edilen bazı Leopard ve Abrams tankları için para ödülleri veren şirket yeni teşvikler için kapıyı araladı.

Para ödüllerini dağıtan FORES şirketi aynı uygulamayı savaş uçakları için de uygulayacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre F-15 ve F-16 savaş uçaklarının imhası için de ödül verilecek.

İMHA EDENLER 5.6 MİLYON TL'NİN SAHİBİ OLACAK

İlk imha edilenler için ödül 15 milyon ruble olacak. Bu da uçakları imha edenlerin yaklaşık 170 bin doların (5 milyon 626 bin TL) sahibi olacakları anlamına geliyor.

ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedarik edilmeye çalışıldığını duyurmuştu.