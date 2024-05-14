Rus siyasetçiye Ukrayna'da suikast girişimi! Ölümden kıl payı kurtuldu

14 May 2024 14:19 - Güncelleme : 14 May 2024 14:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın siyasetçilerden olduğu bilinen Denis Kharitonov, Ukrayna'da suikast girişimine uğradı. Aracı seyir halindeyken bir anda alev almaya başlayan siyasetçi fark eder etmez kimliğini alıp araçtan uzaklaştı.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

44 yaşındaki Rus Devlet Duması üyesi Kharitonov'un, görüntülerde arabasının bir otoyol kenarında alev topuna döndüğü görüldü.

Ukrayna'daki çatışmada gönüllü olarak savaşan Kharitonov, “yangının bir bombanın neden olduğu bir suikast girişimi” olduğunu savunarak, olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.