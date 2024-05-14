Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Rus siyasetçiye Ukrayna'da suikast girişimi! Ölümden kıl payı kurtuldu

Rus siyasetçiye Ukrayna'da suikast girişimi! Ölümden kıl payı kurtuldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
14 May 2024 14:19 - Güncelleme : 14 May 2024 14:28

Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyasetçi Denis Kharitonov, Ukrayna'da suikast girişimine uğradı. Arabası alev alan siyasetçi, ölümden kıl payı kurtuldu. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın siyasetçilerden olduğu bilinen Denis Kharitonov, Ukrayna'da suikast girişimine uğradı. Aracı seyir halindeyken bir anda alev almaya başlayan siyasetçi fark eder etmez kimliğini alıp araçtan uzaklaştı. 

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

44 yaşındaki Rus Devlet Duması üyesi Kharitonov'un, görüntülerde arabasının bir otoyol kenarında alev topuna döndüğü görüldü.

Rus siyasetçiye Ukrayna'da suikast girişimi! Ölümden kıl payı kurtuldu - 1. Resim

Ukrayna'daki çatışmada gönüllü olarak savaşan Kharitonov, “yangının bir bombanın neden olduğu bir suikast girişimi” olduğunu savunarak, olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...