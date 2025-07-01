Rus tehdidi harekete geçirdi: Danimarka'da artık kadınlar da zorunlu askere gidecek

Danimarka'da artık kadınlar da zorunlu olarak askerlik yapacak. Danimarka Parlamentosu’nda 11 Haziran’da kabul edilen yeni yasa ile 1 Temmuz 2025 itibarıyla 18 yaşını dolduran tüm kadınlar, erkeklerle birlikte kura sistemine tabi olacak.

HALA GÖNÜLLÜ OLARAK DA KATILABİLİYORLAR

Rus tehdidine karşı atılan bu adımla ilk kez kadınlara zorunlu askerliği genişleterek ordudaki genç sayısını artırma hedefleniyor. Hem erkekler hem kadınlar hala gönüllü olarak katılabiliyor.

KURA SİSTEMİNE DAHİLLER

News10'un haberine göre, Danimarka'nın Kopenhag kentinin 25 kilometre kuzeyindeki Hovelte'de bulunan Kraliyet Danimarka Ordusu kışlasına yakın bir eğitim alanında son tatbikatlara katılan kadın asker Katrine, "Dünyanın şu an içinde bulunduğu durumda, buna ihtiyaç var," dedi. Bu kararın eşit, adil ve doğru olduğunu ifade eden Katrine, "Kadınların erkeklerle eşit şekilde katılımının adil ve doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haziran ayının başlarında Danimarka parlamentosu tarafından kabul edilen yeni kurallar uyarınca, salı gününden sonra 18 yaşına giren Danimarkalı kadınlar, erkek vatandaşlarıyla eşit şartlarda kura sistemine dahil edilecek.