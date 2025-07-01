Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Rus tehdidi harekete geçirdi: Danimarka'da artık kadınlar da zorunlu askere gidecek

Danimarka, Rusya'nın saldırganlığına karşılık harekete geçti. Artık ülkede kadınlar da askere alınabilecek ve kura sistemine tabi tutulacaklar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rus tehdidi harekete geçirdi: Danimarka'da artık kadınlar da zorunlu askere gidecek
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:24

Danimarka'da artık kadınlar da zorunlu olarak askerlik yapacak. Danimarka Parlamentosu’nda 11 Haziran’da kabul edilen yeni yasa ile 1 Temmuz 2025 itibarıyla 18 yaşını dolduran tüm kadınlar, erkeklerle birlikte kura sistemine tabi olacak.

HALA GÖNÜLLÜ OLARAK DA KATILABİLİYORLAR

Rus tehdidine karşı atılan bu adımla ilk kez kadınlara zorunlu askerliği genişleterek ordudaki genç sayısını artırma hedefleniyor. Hem erkekler hem kadınlar hala gönüllü olarak katılabiliyor.

Rus tehdidi harekete geçirdi: Danimarka'da artık kadınlar da zorunlu askere gidecek

KURA SİSTEMİNE DAHİLLER

News10'un haberine göre, Danimarka'nın Kopenhag kentinin 25 kilometre kuzeyindeki Hovelte'de bulunan Kraliyet Danimarka Ordusu kışlasına yakın bir eğitim alanında son tatbikatlara katılan kadın asker Katrine, "Dünyanın şu an içinde bulunduğu durumda, buna ihtiyaç var," dedi. Bu kararın eşit, adil ve doğru olduğunu ifade eden Katrine, "Kadınların erkeklerle eşit şekilde katılımının adil ve doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haziran ayının başlarında Danimarka parlamentosu tarafından kabul edilen yeni kurallar uyarınca, salı gününden sonra 18 yaşına giren Danimarkalı kadınlar, erkek vatandaşlarıyla eşit şartlarda kura sistemine dahil edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Ukrayna'da ölen askerlerin tabutlarına sarıldı
İran'dan Rusya'ya sert tepki: İsrail ile savaş sırasında silah satmadı
ETİKETLER
#askerlik
#Danimarka
#eşitlik
#Ordu
#Zorunlu Askerlik
#Kadın Asker
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.