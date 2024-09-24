Rus uçakları tansiyonu yükseltti, F-35 savaş uçağı havalandı! Japonya'dan olaya ilişkin açıklama

24 Eylül 2024 16:40 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:41

Rusya'nın Çin ile askeri iş birliğini artırması sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Rus savaş uçaklarının Japonya hava sahasını ihlal ettiği öğrenildi. F-35 savaş uçakları Rusya'ya karşı havalanırken Japonya'nın olayın çözümü için ABD ile temasa geçeceği öğrenildi.

Ukrayna’ya saldırılarını devam ettiren Rusya​, Çin​ ile askeri iş birliğini artırıyor. Rusya’nın Çin ile olumlu temasları Japonya​ ve ABD’de gerginliğe yol açtı. Japonya Savunma Bakanlığı, bölgede iş birliğinin artması sonrası Rus keşif uçağının hava sahasına yaklaştığını ve uyarı amaçlı ilk kez işaret fişekleri kullanıldığını duyurdu.

JAPONYA'DAN F-35 HAVALANDI İDDİASI

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara, Rus II-38 deniz devriye uçaklarının telsiz uyarılarını görmezden gelmesinin ardından Pazartesi günü aynı anda F-15 ve F-35 savaş uçağının havalandığını ve fişek attığını söyledi.

Kihara, Haziran 2019'da bir Tu-95 bombardıman uçağının Okinawa'nın güneyinde ve Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları civarındaki Japon hava sahasına girmesinden bu yana bir Rus uçağının kamuoyuna duyurulan ilk hava sahası ihlali olduğunu söyledi.

Rus uçağının, ülkenin en kuzeyindeki ana ada olan Hokkaido'nun hemen açıklarındaki Rebun Adası üzerinde Japonya hava sahasını beş saatlik uçuşu boyunca üç kez ihlal ettiği belirtildi.

ABD​ İLE ÇALIŞMA EMRİ

Saldırı, Çin ve Rus savaş gemilerinden oluşan ortak bir filonun Japonya'nın kuzey kıyılarında seyretmesinden bir gün sonra gerçekleşirken Japonya Başbakanı Fumio Kishida, olaya karşı ABD ile koordineli çalışma emri verdi.

Eylül ayının başlarında, Rus askeri uçakları güney Japon hava sahasının etrafında uçtu. Çin'e ait bir Y-9 keşif uçağı, Ağustos ayının sonlarında Japonya'nın güney hava sahasını kısa süreliğine ihlal etmişti.