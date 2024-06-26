Rus ve ABD savunma bakanlarından Ukrayna görüşmesi: Gerilim daha da tırmanabilir!

26 Haziran 2024 04:03 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 04:06

Vali acı haberi verdi! Niğde’de zincirleme trafik kazası: Bir aile yok oldu!

Vali acı haberi verdi! Niğde’de zincirleme trafik kazası: Bir aile yok oldu!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Ukrayna’daki durum ele alındı. Ukrayna krizi nedeniyle gerilim halinde olan ABD ve Rusya arasında uzun süre sonra ilk diplomatik temas gerçekleşti.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR”

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lıoyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Savunma bakanları Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundular” denildi.

“GERİLİMİN TIRMANMA TEHLİKESİNE İŞARET ETTİ”

Açıklamanın devamında Rus tarafının ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah desteğini eleştirdiği aktarılarak, “Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne devam eden Amerikan silah tedariği nedeniyle gerilimin daha da tırmanma tehlikesine işaret etti” ifadeleri kullanıldı.

“İLETİŞİM HATLARI AÇIK KALSIN”

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında Belousov ve Austin’in telefon görüşmesi yaptığını doğrulayarak, “Görüşme sırasında bakan (Austin), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarını açık tutmanın önemini vurguladı.

Ryder ayrıca Rus ve ABD savunma bakanlarının en son 15 Mart 2023 tarihinde görüşme yaptığını hatırlattı.