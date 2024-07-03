Rusları kızdıran görüntüler! Putin'in kararı Ukraynalıları güldürüyor

03 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın ataklarına karşı yerleşim birimlerini bir bir ele geçirerek karşılık verirken Rus lider Putin'in son kararı, ülkede tepkilere neden oldu.

Ukrayna'daki saldırıların yavaşladığına dair işaretler, Rusya'da eleştirilerin artmasına neden oldu. Putin, son olarak ise uzuvları kopan, koltuk değnekli, kolları, bacakları alçılı askerleri, saldırı gruplarına geri göndermeye başladı. Tedavi talebinde bulunan askerlerin cepheye gönderilmesi ve savaş bölgesinden gelen görüntüler Rusları kızdırdı.

''PUTİN SAKATLARI SAVAŞA GÖNDERİYOR''

Rusya'nın savaş yanlısı blog yazarı Anastasia Kashevarova, ''Adamlarımızın koltuk değnekleriyle ölmesini izleyip sessiz kalamam." diyerek tepkisini dile getirdi. Kashevarova, ''Ukraynalılar, Putin'in, sakatları savaşa göndermesinden hoşlanacak. Koltuk değnekli adamlar, alçılı uzuvlar... Cephede ne yapacaklar'' dedi. Kashevarova, Rus komutanları, doktorların tavsiyelerine aykırı olarak askere geri göndermekle de suçladı.

BİR BACAĞI YOK AMA SAVAŞ BÖLGESİNDE

26. Zırhlı Alay, 47. tümenden bir asker, başlarına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Hastanelerden 50'den fazla kişi geldik, üç bölüğün kalıntıları. Komutanlığımız bizi gruplar halinde savaş görevlerine gönderiyor. Ama buradaki herkesin ameliyata ve hastane tedavisine ihtiyacı var.''

''Hastanelerde bize verilen belgelerde yaralar nedeniyle izin almamız gerektiği açıkça belirtiliyor. Daha fazla tedavi ve rehabilitasyona ihtiyacımız var. Bunların hiçbiri yerine getirilmiyor, tam tersine yaralı askerler muharebe görevlerine gönderiliyor."

Ayrıca Rusya'nın 155. tümeninde bir saldırı grubunda savaşması emredilen 34 yaşındaki Pavel'in savaşta bir bacağını kaybetmesine ve 11 yaşındaki kızının tek bakıcısı olmasına rağmen gönderildiği ortaya çıktı.

RUS ASKERLERİ SU BULAMIYOR

Öte yandan Rus askerlerinin yetersiz beslendiği, bu sıcak yaz aylarında ayda sadece 18 litre su verildiği öğrenildi. Askerler, nehirlerden ve kuyulardan kirli suyu toplayıp bezden süzerek içiyorlar.

Bu durum ise hastalıkların yayılmasına neden oluyor.