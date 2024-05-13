Rusya 12 vatandaşını kaybetti, Ukrayna ise saldırılarını sürdürüyor!
Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın 31 İHA ve 16 füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna, Rusya'nın sınır şehri Belgorod'a saldırısının ardından durmadı. Rusya'ya karşı atağa geçen Ukrayna, gece vakti 31 İHA ve Storm Shadow dahil 16 füze ile saldırı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırılarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gece Kiev rejiminin, uçak tipi insansız hava araçları (İHA), Olha çoklu fırlatma füze sistemleri ile Storm Shadow uçak güdümlü füzeler kullanarak, Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi."
Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediği kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesinde 12 İHA ve 12 Olha çoklu fırlatma sisteminden atılan füze, Kursk bölgesinde 8 İHA, Kırım üzerinde 7 İHA ve 4 uçak güdümlü Storm Shadow füzesi, Lipetsk üzerinde 4 İHA’nın imha edildiği aktarıldı.
UKRAYNA VURDU, BELGOROD'DA 12 KİŞİ ÖLDÜ
Ukrayna, dün Rusya’nın Belgorod kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından 10 katlı bir binanın bir kısmı, kurtarma ekiplerinin binadaki sivilleri tahliyesi sırasında çöktü. Arama kurtara ekiplerinden bazılarının enkaz altında kaldığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.