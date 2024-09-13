Rusya 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etti: Londra'nın düşmanca adımlarına karşı önlem alındı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

13 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:18

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), tarafından yapılan açıklamada, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin siyasi biriminde çalışan 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, bu birimin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından istihbarat birimine dönüştürüldüğü ileri sürüldü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumu gerginleştirme sürecini koordine ettiğine dair bazı belgelerin Rus istihbaratınca ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik yıkıcı siyasetin uygulanması sürecini koordine ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için istihbarat birimine dönüştürüldüğü ileri sürülen açıklamada, Moskova'ya gönderilen bazı İngiliz diplomatların eylemlerinin "ülke güvenliğini tehdit ettiği" bildirildi. FSB, FOTOĞRAFLARINI DA YAYIMLADI Açıklamada, "Bu bağlamda Rusya, elde edilen belgelere neticesinde, Londra'nın düşmanca adımlarına karşı önlem alarak İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin siyasi biriminde çalışan 6 personelin akreditasyonunu iptal etti. Bunların keşif ve yıkıcı çalışmalar yaptıkları tespit edildi." ifadelerine yer verildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), akreditasyonu iptal edilen 6 İngiliz diplomatların fotoğraflarını da yayımladı. İlgili Haberler Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım tepkisi: Sözde seçimlerin sonuçları geçerli değil Putin Batı'yı açıkça tehdit etti: Ukrayna'ya izin verirseniz savaşa katılırsınız