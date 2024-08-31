Rusya adeta seferber oldu! Mİ-8T helikopteri 22 yolcusuyla kayıplara karıştı

31 Ağustos 2024 15:39 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:52

Son dakika | Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve kayıp var!

Son dakika | Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve kayıp var!

Rusya'nın Uzak Doğu'daki Kamçatka yarımadasında 19 yolcu ve 3 kişilik mürettebatı taşıyan 22 kişilik helikopter bir anda ortadan kayboldu.

Kaybolan helikopteri bulmak için yoğun arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

İNİŞ İÇİN RAPOR VERMEDİ

Bölgedeki Vachkazhets yanardağının yakınından kalkış yapan Mi-8T tipi helikopterden sabah saat 07:00'den beri haber alınamıyor. Helikopterin iniş için rapor vermediği ifade edilirken, yoğun sis nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla ilerlediği ve bölge halkının seferber olduğu bildirildi.

Nehirleri ve yanardağlarıyla ünlü Kamçatka, Rusya'nın turistik yerleri arasında bulunuyor.