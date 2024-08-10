Rusya: Bu gece Ukrayna'ya ait 32 İHA'yı yok ettik
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:34
Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişimindeki 32 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
32 İNSANSIZ HAVA ARACI YOK EDİLDİ
Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Kursk bölgesinde 26, Yaroslavl bölgesinde de 6 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı