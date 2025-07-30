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 | Murat Makas

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

Rusya'da meydana gelen 8,8 şiddetindeki deprem sonrası ABD ve Japonya gibi ülkelerde tsunami uyarısı yapıldı. Uzmanlar artçı sarsıntıların olacağını belirtirken deprem dünyanın en büyük 6. depremi olarak kayıtlara girdi. Dünyanın en büyük depremleri listesi değişti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:45

'nın doğu yarımadasını sallayan 8,8 büyüklüğündeki güçlü , Rusya, ve 'nin bazı bölgelerinde uyarılarına yol açtı. Türkiye saati ile 02.25’te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Rusya basını Pasifik bölgesinde tsunami oluşabileceğini yazdı.

RUSYA'DA DEPREM PANİĞİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, depremin ardından Rusya'nın uzak doğu kıyısındaki Severo-Kurilsk'i 3-4 metrelik dalgalarla vuran bir tsunami, yaklaşık 2.000 nüfuslu liman kenti olan Severo-Kurilsk'i sular altında bıraktı. Uzmanlara göre artçı depremler devam edecek.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

Depremden etkilenen diğer ülke Japonya oldu. Japonya'da 30 cm'lik dalgalar görüldü, Fukuşima’da bazı noktalar tahliye edildi. BBC'ye göre tahliye uyarıları Hokkaido'daki 10 binden fazla kişi de dahil olmak üzere yaklaşık iki milyon kişiyi etkiliyor.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

Meksika, tsunami uyarısının ardından halkı Pasifik sahillerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Uzmanlar peş peşe açıklamalarda bulunurken bu deprem dünyada en büyük 6. deprem olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en büyük 10 depremi meraklandırdı. İşte en büyük depremler listesi…

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

1. VALDİVİA, ŞİLİ DEPREMİ (22 MAYIS 1960)

Kayıtlara geçen en büyük deprem olan Şili Depremi’nin şiddeti 9.5. Güney Amerika’da yer alan Şili’de gerçekleşen bu depremden dolayı 1655 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında 3 binden fazla kişi yaralandı. Depremin etkilerinden dolayı milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı.

2. ALASKA, ABD (28 MART 1964)

Alaska’da meydana gelen depremin şiddeti 9.2. Depremden dolayı ortaya çıkan dev dalgalardan dolayı 128 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 dakika süren depremden Kanada ve Hawaii’de etkilenmiştir. Depremden en çok etkilenen bölge ise depremin merkez üssüne yaklaşık 120 km uzaklıkta yer alan Anchorage kenti olmuştu.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

3. SUMATRA, ENDONEZYA (26 ARALIK 2004)

26 Aralık 2004’te gerçekleşen depremin şiddeti 9.1 olarak kayıtlara geçti. Hint Okyanusu’nda bulunan Sumatra Adası’nın açıklarında gerçekleşen deprem, 14 ülkeyi etkiledi. Deprem sonrasında oluşan metrelerce yükseklikteki depremler Asya’nın kuzeyini ve Afrika’nın doğusunu etkiledi. Bunun yanı sıra yaklaşık 10 dakika süren deprem, bugüne kadar görülmüş olan en uzun süren depremdir.

4. SENDAİ, JAPONYA (11 MART 2011)

11 Mart 2011 tarihinde Japonya’nın kuzeydoğusunda Honshu kıyılarının açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 9 olarak ölçüldü. Depremden dolayı oluşan tsunami dalgalarının boyu 40.5 metreye kadar ulaşmıştı. Bu dalgalar sonucunda ise 20 binden kişi fazla hayatını kaybetti.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

5. KAMÇATKA, RUSYA (4 KASIM 1952)

4 Kasım 1952’de oluşan depremin şiddeti 9. Depremden dolayı oluşan dev dalgalar, Hawaii Adaları’na kadar ulaşmıştı. Bu denli büyük bir deprem yaşanmasına rağmen resmi kayıtlara göre can kaybı yoktur.

6. BİO-BİO, ŞİLİ (27 ŞUBAT 2010)

Şili’de meydana gelen depremin şiddeti 8.8’dir ve deprem yaklaşık 1.5 dakika sürmüştür. Deprem sonucunda 500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti ve bunun yanında binlerce yaralanma olayı gerçekleşmişti. Depremden dolayı oluşan tsunamiden ise Şili, Peru, Kolombiya, Ekvador ve Panama gibi ülkeler etkilenmişti.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

7. EKVADOR SAHİLİ (31 OCAK 1906)

Ekvador sahilinde meydana gelen depremin şiddeti 8.8’dir. Deprem, Ekvador’un yanı sıra Kolombiya’yı da ciddi şekilde etkilemişti. Depremde yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun dışında deprem sonucunda oluşan dalgalar, Japonya’ya kadar ulaşmıştı.

8. RAT ADALARI, ALASKA, ABD (2 NİSAN 1965)

Rat Adaları’nda meydana gelen depremin şiddeti 8.7’di. Depremden daha çok, depremden dolayı oluşan dev dalgalar ciddi hasar vermiştir. Deprem küçük çapta hasara neden olmuştur ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

9. SUMATRA, ENDONEZYA (28 MART 2005)

Sumatra Adası’nda meydana gelen depremin şiddeti 8.6. Depremden dolayı oluşan dev dalgalar, Sri Lanka’ya ulaşmıştı. Depremden dolayı 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun yanında oluşan dalgalar ise 400’den fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

10. ASSAM, TİBET (15 AĞUSTOS 1950)

Assam Depremi olarak bilinen depremin şiddeti 8.6’dır. Karasal bir alanda meydana gelen depremden dolayı 780 kişi hayatını kaybetmiştir. Assam Depremi Tibet’in dışında Çin ve Hindistan’ın bazı şehirlerini etkilemiştir.

RUSYA'DAKİ DEPREM DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ ARASINA GİRDİ

Rusya’da meydana gelen ve Japonya’yı etkileyen 8.8’lik deprem ise dünyanın en büyük 6. depremi olarak kayıtlara geçti. ABD ve Japonya’da tsunami uyarıları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER

Türkiye’de ise 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği deprem acılara neden olmuştu. 6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.8 ve 7.7 şiddetinde ölçülmüştü.

İki büyük deprem, yaklaşık 350.000 km2 (140.000 mil kare) alanda, Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve 14 milyon kişiyi etkiledi. Türkiye'de birçok tarihî yapı da dâhil ilk gün 39 binden fazla bina yıkılırken, 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı.

Rusya deprem ile sallandı, dünyanın en büyük depremleri listesi değişti! Yaklaşık 10 dakika sürdü, 14 ülkeyi etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü, depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Ayrıca depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. Kahramanmaraş merkezli iki depremde, resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

MYANMAR DEPREMİ

Myanmar'ın Sagaing Bölgesi'nde, ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'a yakın bir merkez üssünde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, en son verilere göre 56'sı Myanmar'da, 4'ü Tayland'da olmak üzere en az 60 kişinin ölümüne neden oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya depremi sonrası kırmızı alarm veren ülkeler hangisi?
ABD, Japonya ve Meksika tsunami uyarısı yaptı. Vatandaşlarını kıyı şeridinden uzak durması için uyardı.
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#japonya
#tsunami
#deprem felaketi
#Abd
#Deprem
#Rusya
#Arasıya
#Dünya
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