Rusya Devlet Başkanı Putin’den yeni Çin talimatı: İşbirliği yapılacak!

01 Ocak 2025 20:56 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 20:59

Rusya ve Çin yeni işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümeti ve Sberbank'a, Çin ile yapay zekada işbirliği talimatı verdi. İki ülkenin işbirliği dünya basınında ses getirdi…

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Savaş halindeki Rusya​ gündemden düşmüyor. Rusya ve Çin​ arasındaki yeni işbirliği​ adımı dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Rus hükümetinden ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'tan, Çin ile yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesini istedi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, yapay zeka alanında çeşitli talimatlar verdi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Rus hükümeti ve Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı veren Putin, bu alanda uluslararası bir derginin yayımlanmasını istedi.

Batılı ülkelerin yüksek teknoloji ürünler alanında kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya, bu alanda BRICS ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

Putin, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmek için çalışmalarını hızlandıracağını söylemişti.