Rusya, dünyaca ünlü balerine 15 yıl hapis cezası istiyor

08 Ağustos 2024 13:50 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:15

Rusya ve ABD vatandaşı balerin Ksenia Karelina, Ukrayna'yı destekleyen bir yardım kuruluşuna para bağışında bulunduğu gerekçesiyle vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık bin 600 kilometre doğusunda yer alan Yekaterinburg kentinde yetkililer tarafından gözaltına alınan genç balerin hakkında 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

2021 yılında Amerikan vatandaşlığı alan ve Los Angeles'ta ikamet eden Karelina'nın avukatı, cezaya itiraz talebinde bulunarak, müvekkilinin soruşturma kapsamında iş birliği yaptığını ifade etti.

Ocak ayında ailesini ziyaret etmek için Rusya'ya giden Karelina'nın o zamandan beri Rusya tarafından Los Angeles'taki evine dönmesine izin verilmediği belirtildi.