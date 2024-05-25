Rusya duyurdu: Bir bölgeyi daha ele geçirdiler

25 May 2024 13:50 - Güncelleme : 25 May 2024 13:56

Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada yangın faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Donetsk bölgesinde Arhangelskoye yerleşim biriminin kontrol altına aldığını duyuruldu.

Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 25 İHA'nın da düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

UKRAYNA'NIN KAYBI BÜYÜK

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 615 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 156 tank ve zırhlı araç, 1313 çok namlulu roketatar, 9 bin 832 obüs ve havan topu ile 21 bin 987 özel askeri araç imha edildi"