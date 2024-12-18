Rusya duyurdu, Kirillov suikastının faili tutuklandı! Kiev, 100 bin dolar ve AB'de ikamet sözü vermiş

18 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:19

Rusya, Korgeneral Igor Kirillov ile asistanının hayatlarını kaybettiği bombalı suikastın failinin yakalandığını duyurdu. Saldırganın, Ukrayna Özel Servisi'nin 100 bin dolar ve AB'de ikamet sözü verdiği 29 yaşındaki bir Özbek olduğu duyuruldu.

Rusya, Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısının öldürülmesinin faili olduğu iddia edilen kişinin kendisine yardım eden bir kişiyle birlikte tutuklandığını duyurdu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada 29 yaşında bir Özbekistan vatandaşı olduğu belirtilen saldırı planlayıcısının Ukrayna​ özel servisleri (SBU) tarafından işe alındığı bildirildi.

SALDIRIYI UKRAYNA'YA CANLI İZLETMİŞ

Rus haber ajansı Tass tarafından servis edilen açıklamaya göre saldırgan, patlamadan birkaç gün önce Moskova​'ya geldi ve elektrikli scooter'a takmak üzere el yapımı bir patlayıcı temin etti. Scooter'ı korgeneralin evinin girişine yakın bir yerde bıraktı.

Ayrıca saldırganın, suikastın görüntülerini Dnipro şehrine canlı servis etmek üzere bir kamera yerleştirdiği araba da kiraladığı belirtildi.

BİR KÖYDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise saldırı için 100 bin dolar ve AB'de ikamet sözü verildiği belirtilen saldırgan ile birlikte kendisini yardım eden bir kişinin Moskova yakınlarındaki bir köyde tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı soruşturma komitesi, 29 yaşındaki kişinin Ukrayna özel servisleri tarafından işe alındığını itiraf ettiğini söyledi.