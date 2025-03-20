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 | Berkay Alptekin

'Rusya Gazileri'nden Türk dizilerine yasak çağrısı: 'Aile yapısını tehdit ediyor'

Rusya’da “Rusya Gazileri” adlı halk hareketi, Türk dizilerinin ülkede yasaklanması için Kültür Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Grup, “Rus toplumunun geleneksel değerlerini baltaladığını ve olumsuz davranış modelleri dayattığını” ileri sürdü.

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'Rusya Gazileri'nden Türk dizilerine yasak çağrısı: 'Aile yapısını tehdit ediyor'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 18:36

Rusya’da “Rusya Gazileri” adlı halk hareketi, Türk dizilerinin ülkede yasaklanması için Kültür Bakanı Olga Lyubimova’ya çağrıda bulundu. Grup, Türk dizilerinin, “Rus toplumunun geleneksel değerlerini baltaladığını ve olumsuz davranış modelleri dayattığını” ileri sürdü.
Grup, Kültür Bakanlığına sunduğu taleple, yalnızca Türk dizilerinin değil, aynı zamanda "yıkıcı imajlar oluşturan ve geleneksel değerlere zarar veren" yabancı yapımların da incelenmesini istedi.

Açıklamada, "Türk dizileri vatandaşlarımıza yabancı davranış modelleri dayatmakta, Rus yaşamının gerçeklerinden kökten farklı, yapay bir ideal insan imajı yaratmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"RUS KADINLAR YURTTAŞLARINA OLAN İLGİSİNİ KAYBEDİYOR"

Grubun açıklamasına göre, Türk dizileri, Rus toplumundaki geleneksel aile yapısını tehdit ediyor ve demografik düşüşe katkıda bulunuyor.

Grup, “Bu tür dizileri izleyen pek çok Rus kadın, yurttaşlarına olan ilgisini kaybediyor ve ekranın dayattığı imajı ülkemiz dışında arıyor. Bu da birçok trajik vakaya neden oluyor” ifadelerine yer verdi.

“ERKEKLERİMİZ KAYBEDENLER OLARAK TASVİR EDİLİYOR”

Açıklamada ayrıca, Rus dizilerinin erkek figürlerini olumsuz tasvir ettiği ve bunun da toplumda olumsuz bir algı oluşturduğu ileri sürüldü.

Grup, "Rus dizileri erkeklerimizi genellikle alkolik ve kaybedenler olarak tasvir ederken, yabancı kahramanlar başarılı ve çekici olarak gösterilmektedir” ifadelerine yer verdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Rus yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Kültür Bakanlığı’nın talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Türk dizileri, Rusya’da büyük bir izleyici kitlesine sahip olup, yıllardır en çok izlenen yabancı yapımlar arasında yer alıyor.

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