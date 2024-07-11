Rusya harekete geçiyor! ABD-Almanya ortak silah planına tepki: Askeri cevap vereceğiz

11 Temmuz 2024 15:26 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:26

ABD ordusunu şoke edecek iddia: Rus pilot, F-35 ve F-15 savaş uçağı belgelerini sızdırdı

ABD ordusunu şoke edecek iddia: Rus pilot, F-35 ve F-15 savaş uçağı belgelerini sızdırdı

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya ile ABD arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD’nin Almanya planı ortaya çıkınca Rusya açıklama yaptı.

Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

''ASKERİ CEVAP GELİŞTİRECEĞİZ''

ABD ve Almanya’nın uzun menzilli silah projesine Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı vermek için gerçekleştirdiğine inandıkları ABD-Almanya ortaklığındaki füze hamlesini önceden tahmin ettiklerini belirtti.

Ryabkov, "İlgili Rus devlet kurumları tarafından karşı tedbirlerin hazırlanmasına yönelik gerekli çalışmalar çok önceden başlatıldı ve sistematik bir şekilde yürütülüyor" dedi.

Ryabkov açıklamasında, "Her şeyden önce sinirlenmeden ve duygusallaşmadan bu yeni oyuna askeri bir yanıt geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya'nın NATO askeri ittifakının eylemlerini ulusal güveliğine ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirterek füzelere karşı harekete geçeceklerini söyledi.