Rusya Harkiv'e üç ayrı saldırı düzenlendi: Siviller yaralandı

Sivil binalar da dahil olmak üzere birçok yapı hasar görürken acil müdahale ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Harkiv şehir merkezine ve Peremoha metro istasyonu çevresine üç ayrı Rus saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 1'i ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.