Rusya Harkiv'e üç ayrı saldırı düzenlendi: Siviller yaralandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 May 2024 02:50 - Güncelleme : 15 May 2024 02:52
Rusya Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde üç ayrı yere saldırdı. Sivillerin yaralandığı saldırıdan ilk görüntüler geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Harkiv şehir merkezine ve Peremoha metro istasyonu çevresine üç ayrı Rus saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 1'i ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.
Sivil binalar da dahil olmak üzere birçok yapı hasar görürken acil müdahale ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Bölgede güvenlik güçleri geniş çaplı bir güvenlik çalışması başlattı, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı