Rusya Harkov’da sivilleri vurdu: Çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Eylül 2024 19:46 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:47

Rusya, Harkov’da içinde sivillerin bulunduğu binayı vurdu. Harkov Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise dünya ülkelerine çağrı yaptı.

Rusya, Ukrayna’da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 35 kişi yaralandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından binanın 9 ve 12. katları arasında yangın çıktığını bildirdi. “BU TERÖR DURDURULABİLİR” Dünya ülkelerine çağrı yapan Zelenskiy, “Dünya Ukrayna'yı Rus askeri uçaklarından, her gün Ukraynalıların canını alan düzinelerce güdümlü bombadan korumaya yardım etmelidir. Bu terör durdurulabilir” ifadelerini kullandı. SİVİL ALT YAPI ZARAR GÖRDÜ Harkov Valisi Oleh Syniehubov ise, saldırıda sivil altyapının da zarar gördüğünü söyledi. İlgili Haberler Ukrayna’dan dikkat çeken Shahed SİHA’sı açıklaması: Rusya savaş boyunca 8 bin 60 adet kullandı! Rusya ve Ukrayna karşılıklı 103'er esir askeri takas etti