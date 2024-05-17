Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü

17 May 2024 23:33 - Güncelleme : 17 May 2024 23:33

Rusya 2022 yılından bu yana savaşta olduğu Ukrayna’yı vurdu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentine güdümlü bombalarla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov’a uzun süredir saldırılar düzenleyen Rus güçleri, sivil ve enerji altyapılarını da hedef alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'yı şehri enkaza çevirmeye çalışmakla suçlamıştı.

"HARKOV'U ELE GEÇİRME PLANIMIZ YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Çin ziyaretinin son gününde Rus basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve Ukrayna’nın Harkov bölgesinde güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirterek, "Harkov’u ele geçirme planımız yok" ifadelerini kullanmıştı.