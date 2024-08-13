Rusya hazırlıksız yakalandı! Ukrayna güçleri Kursk'un bin kilometrekaresini ele geçirdi

13 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:42

Ukrayna, Rus topraklarına ait Kursk bölgesini 7 gündür elinde tutmayı başardı. Rus lider Vladimir Putin'i çileden çıkaran işgalde Ukrayna güçleri ilerlemelerini sürdürüyor. Ukrayna'nın en üst düzey komutanı Oleksandr Sırski, Kursk'un bin kilometrekaresini ele geçirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e video bağlantısıyla bilgi veren Komutan Sırski, Rusya'nın püskürtme çabaları sürse de ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Rus topraklarına girmesinin ardından intikam yemini etti. Putin, "Düşmanın bariz hedeflerinden birinin anlaşmazlık, çekişme tohumları ekmek, insanları sindirmek, Rus toplumunun birlik ve beraberliğini yok etmek" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın "zor durumda olan herkese oybirliği ile destek" göstererek karşılık vereceğini söyledi ve savaşmak için kaydolan erkeklerin sayısında artış olduğunu iddia etti. "Düşman layık olduğu cevabı alacaktır" dedi.

KURSK'TAN 121 BİN KİŞİ KAÇTI

Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Aleksey Smirnov, çatışmaların başlamasından bu yana 121 bin kişinin bölgeden kaçtığını, en az 12 sivilin öldüğünü ve 121 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kursk'taki yetkililer, pazartesi günü tahliye alanını 14 bin kişinin yaşadığı Belovski bölgesini de kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurmuştu. Komşu Belgorod bölgesi de sınır bölgesi Krasnoyaruzhsky'yi tahliye ettiğini açıkladı.

KURSK'TA ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ESİR

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

7 Ağustos'ta Kursk'ta, çatışmalar nedeniyle "bölgesel" seviyede acil durum ilan edilmişti.

Ukrayna şimdiye kadar 6 gündür Rusya topraklarında kalmayı başardı. Bölgeden gelen görüntülerde, Ukrayna askerlerinin çok sayıda Rus askerini esir aldığı görüldü.