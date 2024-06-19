Putin ve Kim'den ittifak ilanı: Saldırı olursa yardımlaşacağız

19 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aranın ardından Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Son olarak başkanlığının ilk yılında yani Temmuz 2000'de Pyongyang'ı ziyaret eden Putin, yeni ziyaretinde Kuzey Kore ile kapsamlı bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

KİM, PUTİN'İ TÖRENLE KARŞILADI

Reuters'in aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Putin'i başkent Pyongyang'da törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider görüşmelerde bulunmak üzere Kumsusan Sarayı'na geçti.

Kim ve Putin'in görüşmelerinde pek çok konu masaya yatırılırken, ayrıca bir 'stratejik ortaklık' anlaşması da dikkat çekti.

"SALDIRI OLURSA YARDIMLAŞACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın dışarıdan gelen bir saldırganlık durumunda bunu püskürtebilmek için iki ülkenin birbirine yardım etmeyi kabul ettiğini belirten bir madde içerdiğini söyleyen Rus lider, şöyle konuştu:

"Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, pek çok şeyin yanı sıra, bu anlaşmanın taraflarından birine bir saldırganlık durumunda karşılıklı yardım sağlanmasını da öngörmektedir."