Rusya inkar etse de görüntüler tam tersini söylüyor: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'ya karşı savaşacak

22 Ekim 2024 09:37 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:49

Rusya, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak için ülkeye geldiği iddialarını reddetse de görüntüler tam tersini ortaya koydu. İlk olarak Ukrayna'nın yayımladığı bir videoda Kuzey Kore askerlerinin Rus asker forması aldığı anlar ardından da askeri iş birliğini kanıtlayan bir fotoğraf ortaya çıktı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair yeni bir kanıt ortaya çıktı. Ukrayna'nın paylaştığı Kuzey Kore askerlerinin görüntülerinin ardından iki ülke arasındaki askeri iş birliğini kanıtlayan bir fotoğraf daha geldi.

Ukrayna'nın Pokrovsk şehrindeki bir maden sahasında çekildiği öne sürülen ve sosyal paylaşım uygulaması Telegram'daki bir Rusya yanlısı hesap tarafından yayınlanan bir karede Rusya ve Kuzey Kore bayrakları yan yana görüldü.

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken, Rusya veya Kuzey Kore’den resmi bir açıklama yapılmadı.

KUZEY KORE ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanlığına bağlı Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin videosunu yayımladı.

Videoda, Kuzey Kore askerlerinin Rus üniforması olan çanta, kıyafet ve diğer eşyaları toplamak için sıraya girdiği görüntüler yer aldı. Merkezin müdürü Ihor Solovey, "Bu videoyu kendi kaynaklarımızdan aldık. Güvenlik nedenleriyle, bize bunu sağlayan kaynaklardan daha fazla doğrulama sağlayamıyoruz. Video, Kuzey Kore vatandaşlarının Rus ordusunun yönlendirmesi altında Rus üniformaları aldığını açıkça gösteriyor" dedi.

Merkez, görüntülerin son günlerde bir Rus askeri tarafından çekildiğini iddia ediyor, ancak nasıl elde edildiğini belirtmiyor.

KUZEY KORE ASKERLERİ UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞACAK İDDİASI

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore'nin Rusya'ya bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaşmış, açıklamada askerlerin Ukrayna savaşında görevlendirileceğinin tahmin edildiğini belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti. İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu öne sürmüştü.

KREMLİN İDDİALARI YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Kore’nin Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları reddederek, “Bu da başka bir yalan habere benziyor” cevabını vermişti.