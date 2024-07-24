Rusya İskender-M ile Ukrayna’nın kritik tugayını vurdu: İHA kontrol merkezini ele geçirdi!

24 Temmuz 2024 20:14 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 20:20

Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine ilişkin açıklamasında; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63'ncü Mekanize Tugayı komuta merkezinin İskender-M taktik füzesiyle imha edildiğini bildirdi.

İHA KONTROL MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıda, İHA kontrol merkezi ve personelinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Çin'e resmi ziyarette bulunan Kuleba ile Guangcou kentinde bir araya geldi.

Vang, Çin ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi çağrısında bulundu. Çin ve Ukrayna'nın dost ülkeler olduğunu, on yıldan uzun süredir stratejik ortaklıklarının bulunduğunu belirten Vang, ikili işbirliğini yıllardır istikrarlı şekilde ilerlettiklerini söyledi.

Vang, Ukrayna'daki çatışmanın yayılma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, Pekin yönetiminin "bu krize siyasi çözüm bulunması için çalışmaya devam ettiğine" dikkati çekti. Tüm çatışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savunduklarını ifade eden Vang, Ukrayna'ya insani yardım malzemeleri sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

UKRAYNA'NIN ÇİN'İN "TEK ÇİN" POLİTİKASINI DESTEKLİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini aktardı. Çin'in uluslararası barışı sağlamadaki olumlu ve yapıcı rolünden dolayı memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuleba, iki ülkenin stratejik ortaklıklarının yanısıra önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını desteklediğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve tarım dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini umduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'den bu yana Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Kuleba'nın ziyaretinin cumaya kadar sürmesi bekleniyor.