Rusya Karadeniz'de sivil bir gemiyi hedef aldı: Füzeyle saldırdı

12 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:26

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'de sivil bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Ukraynalı lider, Mısır'a gitmek üzere olan buğday yüklü kargo gemisinin Rusya tarafından füze saldırısına uğradığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'de sivil bir gemiyi hedef aldığını öne sürdü. Zelenskiy, paylaşımında, "Mısır'a gitmekte olan buğday kargosuna bir Rus füzesi isabet etti. Bugün Karadeniz'de gerçekleşen saldırıda Ukrayna kara sularını terk ettikten hemen sonra sıradan bir sivil gemi hedef alındı. İlk belirlemelere göre can kaybı kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gıda güvenliğine küresel çapta katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Dünyada onlarca ülkenin iç istikrarı ve geçim kaynaklarının gıda ihracatı koridorlarının normal ve sorunsuz çalışmasına bağlı olduğunu" aktardı.

''GIDA FÜZELERİN HEDEFİ OLMAMALI''

Zelenskiy, limanlarını, Karadeniz'i ve küresel pazara gıda tedarikini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hayatları korumak Ukrayna için gerçek bir önceliktir ve bu, her ülke için öncelik olmalıdır. Dünyanın tepkisini bekliyoruz. Buğday ve gıda güvenliği asla füzelerin hedefi olmamalı."

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, bir diğer paylaşımında da bugün Rusya'nın Donetsk bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin insani misyonuna ait araçlara saldırı düzenlediğini ifade ederek saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.