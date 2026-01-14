Rusya kasasını doldurdu

ARTIŞIN NEDENİ: YENİDEN DEĞERLEME

Merkez Bankası açıklamasında, söz konusu yükselişin temel kaynağına da açıklık getirildi. Buna göre artışın arkasında “pozitif yeniden değerleme” etkisi bulunuyor. Banka, 26 Aralık 2025 gün sonu itibarıyla uluslararası rezervlerin 763,9 milyar dolar olarak kaydedildiğini ve bunun haftalık bazda yüzde 1,5’lik bir artış anlamına geldiğini duyurdu.