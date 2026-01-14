Rusya kasasını doldurdu

Kategoriler
Rusya Merkez Bankası verilerine göre ülkenin uluslararası rezervleri aralık ayının son haftasında yüzde 1,5 artarak 763,9 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Rusya’nın uluslararası rezervleri, yılın son günlerinde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 19-26 Aralık 2025 haftasında rezervler yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Böylece toplam rezerv büyüklüğü 763,9 milyar dolara çıkarak tarihi bir rekora imza attı.
Bir önceki hafta, yani 19 Aralık gün sonu itibarıyla rezervlerin 752,6 milyar dolar seviyesinde olduğu hatırlatıldı. Sadece bir haftada yaşanan 11,3 milyar dolarlık artış, rakamların seyrini yukarı taşıdı.
Merkez Bankası açıklamasında, söz konusu yükselişin temel kaynağına da açıklık getirildi. Buna göre artışın arkasında “pozitif yeniden değerleme” etkisi bulunuyor. Banka, 26 Aralık 2025 gün sonu itibarıyla uluslararası rezervlerin 763,9 milyar dolar olarak kaydedildiğini ve bunun haftalık bazda yüzde 1,5’lik bir artış anlamına geldiğini duyurdu.
Rusya’nın uluslararası, yani altın ve döviz rezervleri; Merkez Bankası ile hükümetin elinde bulunan yüksek likiditeye sahip yabancı varlıklardan oluşuyor. Bu kapsamda parasal altın, özel çekme hakları (SDR), IMF rezerv pozisyonları ve yabancı para cinsinden varlıklar rezervlerin ana kalemleri arasında yer alıyor.