Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Rusya kasasını doldurdu

Ocak 14, 2026 13:44
1
Rusya kasasını doldurdu

Rusya Merkez Bankası verilerine göre ülkenin uluslararası rezervleri aralık ayının son haftasında yüzde 1,5 artarak 763,9 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2
Rusya kasasını doldurdu

Rusya’nın uluslararası rezervleri, yılın son günlerinde dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 19-26 Aralık 2025 haftasında rezervler yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Böylece toplam rezerv büyüklüğü 763,9 milyar dolara çıkarak tarihi bir rekora imza attı.

3
Rusya kasasını doldurdu

Bir önceki hafta, yani 19 Aralık gün sonu itibarıyla rezervlerin 752,6 milyar dolar seviyesinde olduğu hatırlatıldı. Sadece bir haftada yaşanan 11,3 milyar dolarlık artış, rakamların seyrini yukarı taşıdı.

4
Rusya kasasını doldurdu

ARTIŞIN NEDENİ: YENİDEN DEĞERLEME

Merkez Bankası açıklamasında, söz konusu yükselişin temel kaynağına da açıklık getirildi. Buna göre artışın arkasında “pozitif yeniden değerleme” etkisi bulunuyor. Banka, 26 Aralık 2025 gün sonu itibarıyla uluslararası rezervlerin 763,9 milyar dolar olarak kaydedildiğini ve bunun haftalık bazda yüzde 1,5’lik bir artış anlamına geldiğini duyurdu.

5
Rusya kasasını doldurdu

REZERVLER NELERDEN OLUŞUYOR?

Rusya’nın uluslararası, yani altın ve döviz rezervleri; Merkez Bankası ile hükümetin elinde bulunan yüksek likiditeye sahip yabancı varlıklardan oluşuyor. Bu kapsamda parasal altın, özel çekme hakları (SDR), IMF rezerv pozisyonları ve yabancı para cinsinden varlıklar rezervlerin ana kalemleri arasında yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.