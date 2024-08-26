Rusya Kiev'e saldırdı Ukrayna Saratov'daki çok katlı binayı vurdu! Polonya'dan askeri uçaklar havalandı
Ukrayna, Rusya'nın Saratov şehrinde 38 katlı bir binaya insanız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anlarına ilişkin görüntü ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Ukrayna-Rusya savaşında atağa geçen Kiev, Rus topraklarına yeni bir saldırı düzenledi. Rusya'nın Saratov şehrindeki 38 katlı bina, Ukrayna tarafından insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.
İHA'nın çarptığı binada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini doğrulayarak Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördüğünü ifade etti.
RUSYA UKRAYNA'NIN ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALDI
Rusya'nın düzenlediği son dönemin en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı, ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.
Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatma tehdidine karşı ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çekilerek, ülke genelindeki enerji çalışanlarının sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulandı.
POLONYA ASKERİ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerini artırması sebebiyle ülkenin güneydoğusunda askeri uçak havalandırdığını açıkladı.
Polonya haber ajansı PAP'ın haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından açıklamada bulundu.
Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetlerine karşılık ülkenin güneydoğusunda Polonya'ya ait bir uçağın kaldırıldığı ifade edildi.
Güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gürültü seviyesinde artış olabileceğine dair uyarı yapıldı.