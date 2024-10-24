Rusya, Kim'in askerlerini elinden kaçırdı! Ukrayna teslim olana ödül verecek

24 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:48

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş giderek çıkmaza giriyor. Putin çareyi Kuzey Koreli askerleri kendi savaşında cepheye sürmekte buldu. Çaresiz Kuzey Kore askerleri ise mevzilerini terk ederken, Ukrayna teslim olan askerlere ödül vereceğini açıkladı.

Kuzey Kore​'nin başkenti Pyongyang'dan binlerce askerin Rusya​'nın Ukrayna​'ya karşı yürüttüğü savaşı kazanmasına yardımcı olmak üzere Rusya'nın derinliklerine konuşlandırıldığı ve çok daha fazlasının da yolda olduğu bildirildi.

Birkaç gün öncesine kadar sadece bir spekülasyondan ibaret olan bu durum, bugün üst düzey ABD'li yetkililerin Rusya tarafındaki Kuzey Kore askeri varlığını doğrulamasıyla kesinleşti.

Yetkililer en az 3.000 Kuzey Koreli askerin cepheye gönderilmeden önce askeri eğitim almak üzere Rusya'nın topraklarına ayak bastığını söyledi. Kuzey Kore yılsonuna kadar toplam 10.000 asker​ konuşlandırmayı hedefliyor.

KUZEY KORE ASKERLERİ MEVZİLERİ TERK EDİYOR

Ancak kaosun ortasında, bir düzineden fazla Kuzey Kore askerinin "kendi hayatlarını kurtarmak" için mevzilerini terk ettiğini gösteren raporlar ortaya çıktı.

Rus yetkililer, görev yerlerinden yaklaşık 64 km uzakta bulunan en az 18 Kuzey Kore askerini gözaltına aldı. Askerlerin Kursk'taki bir ormanda günlerce yiyeceksiz ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldıktan sonra kaçmaya çalıştıkları bildirildi.

RUSLAR VE KUZEY KORELİLER BİRBİRLERİNE EĞİTİM VERİYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Kuzey Korelilerin Rus askerlerine askeri amaçlı balon kullanımı konusunda eğitim verdikleri tespit edildi. Bu arada Rus askerleri de Kuzey Korelilere modern piyade savaş taktiklerini öğretiyordu.” ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un​, Batı'ya karşı bir "şer ekseni" oluşturmak için yakın bir ilişki kurdular.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, pazartesi günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair "kanıtlar" olduğunu söyledi ve bunu ciddi bir mesele olarak nitelendirdi.

Austin bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olduğuna dair kanıtlar var... Tam olarak ne yaptıklarını göreceğiz. Bu konuda daha iyi bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bu ciddi bir mesele.” ifadelerini kullandı.

PUTİN KAYBETTİĞİ TOPRAKLARI GERİ İSTİYOR

Ukrayna askeri istihbaratının iddiasına göre, Kuzey Kore güçlerinin Rusya'nın Ukrayna güçlerini geri püskürtmesine yardım etmek ve böylece Putin'in kaybettiği toprakları geri kazanmasını sağlamak amacıyla bölgeye gittiği söyleniyor.

Austin daha önce Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da konuşlanmasının ABD'de "endişelere yol açacağını" söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise böyle bir gelişmenin "önemli bir tırmanışa işaret edeceğini" sözlerine ekledi.

Rusya'nın Uzak Doğusundan gelen dramatik videolarda Kim'in askerlerine savaş teçhizatı verildiği ve sıkı bir askeri eğitime katıldıkları ileri sürülüyor.

RUSYA VE KUZEY KORE YALANLIYOR

İnternette paylaşılan bir videoda, "Kuzey Kore'den yakışıklı müttefik askerler geldi. Umarım savaş artık sona erer.” dediği duyuluyor. Diyen kişinin kimliği belirsizliğini koruyor.

Rusya ve Kuzey Kore şimdiye kadar asker hareketliliğini yalanladı. Pyongyang, yurtdışına asker gönderdiklerine dair haberlerin sadece "asılsız söylentiler" olduğunu söyledi.

Kim'in yandaşlarının iddiaları geçiştirmesine rağmen, Güney Kore istihbaratı askerlerin Yakutistan ve Buryatya gibi Sibirya bölgelerine gönderilmeden önce sahte askeri kimlikler verildiğini bildiriyor.

"YABANCI TOPRAKLARDA ÖLMEYİN"

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerinden ölmektense teslim olmalarını istedi. Hem Korece hem de Rusça yazılan mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Kore Halk Ordusu savaşçılarına yabancı topraklarda anlamsızca ölmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Evlerine asla dönemeyecek olan yüz binlerce Rus askerinin kaderini tekrarlamamalısınız. Şimdi teslim olun, Ukrayna sizi barındıracak, besleyecek ve ısıtacaktır.”

Kiev güçleri tarafından paylaşılan bir video, teslim olmayı seçen Kuzey Koreli askerleri barındırmak için inşa edilen bir savaş esiri kampını gösteriyor.

Videoda, "Kamptaki savaş esirleri ayrı uyku bölümleri olan geniş, sıcak ve aydınlık odalarda tutulacak. Et, taze sebze ve ekmek dahil olmak üzere günde üç öğün yemek alacaklar.” ifadeleri yer alıyor.