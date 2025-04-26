Rusya, Kursk bölgesini tamamen temizledi! 'Maceraları başarısızlıkla sonuçlandı'

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya'ya ait Kursk topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor bildirdi.

Gerasimov, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin de geri alındığını bildirerek “Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri tamamen yenildi.” ifadesini kullandı.

"BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI"

Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek “Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı.” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, “Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı. ​​​​​​​