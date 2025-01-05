Rusya, Kursk'ta ilerleyişe geçti! Ukrayna karşı taarruza başladı

05 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:00

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Birliklerinin bölgedeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 09.00 sıralarında, Rus​ askeri birliklerinin Kursk​ bölgesinde ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna​ ordusu tarafından karşı taarruz başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın 2 tank​, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattığı belirtildi.

"OPERASYON DEVAM EDİYOR"

Rus Kuzey Askeri Bi​​​​​​​rlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya’nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiklerini duyurmuştu.