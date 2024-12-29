Rusya, Kuzey Kore askerlerini 'harcanabilir' olarak gördü! 'İnsan dalgası' saldırısına rağmen yaya savaşıyorlar

29 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:05

Rusya'nın umutsuzca Kuzey Kore'den asker transferi fayda sağlamadı. Kuzey Kore askerlerini 'harcanabilir' olarak gören Rusya'ya karşı Ukrayna atağa geçti ve Kuzey Kore askerleri 'insan dalgası' saldırısıyla ölmektense intihara başladı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaşında Kuzey Kore'den asker desteği alması fayda sağlamadı. Ukrayna'da yaya olarak savaşan Kuzey Kore askerlerinin durumunun iyi olmadığını ABD istihbaratı açıkladı. Geçtiğimiz hafta Kursk bölgesinde binden fazla Kuzey Kore askeri öldürüldü. Bu sayı, Rusya'ya konuşlandırılan askerlerin neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyor.

Bu askerler, generallerin 'insan dalgası' saldırısı emri vermesi ve askerlerin neredeyse ölüme gönderilmesiyle sonuçlandı. Kuzey Kore askerlerinin bazılarının teslim olmak yerine intiharı seçtiği belirtildi. Ayrıca Ukrayna istihbarat teşkilatı da bu askerlerin ciddi bir su ve erzak sıkıntısı yaşadıklarını ifade ettiler.

RUSYA BU BİRLİKLERİ 'HARCANABİLİR' GÖRÜYOR

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, "Rus ve Kuzey Kore askeri liderlerinin bu birliklere harcanabilir olarak davrandıkları ve Ukrayna savunmasına karşı umutsuz saldırılar emrettikleri açık" dedi.

Kirby, Kuzey Kore birliklerinin çoğunlukla yaya olarak savaştığını ve "son derece bilgili olduklarını, saldırıların boşuna olduğu açıkça belli olsa bile saldırıları sürdürdüklerini" söyledi.

İLK KUZEY KORELİ ESİR ÖLDÜ

Öte yandan Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna birlikleri tarafından ilk kez Kuzey Koreli bir askerin esir alındığını duyurdu. İstihbarat servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşan bir Kuzey Kore askerinin Ukrayna güçleri tarafından yaralı olarak esir alındığına dair haberlere değinilerek, "Dost bir ülkenin istihbarat örgütüyle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşarak yaralı bir Kuzey Kore askerinin yakalandığını doğruladık. Sonraki gelişmeleri detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Yaralı olarak esir alındığı belirtilen Kuzey Kore askerinin sağlık durumu ve rütbesine ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu askere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da sosyal medya platformu Telegram üzerinden paylaşıldı.

Son olarak Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşırken esir alınan Kuzey Koreli askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UKRAYNA'NIN ÖZEL EKİBİ DRON'LARLA AVLIYORDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilere sahip olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ukrayna'da savaş cephesine gönderdiği askerler bir kez daha görüntülenmişti. Fakat bu kez Ukrayna tarafından yayımlanan videoda, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlarla nasıl hedef alındığı gözler önüne serilmişti.

DRONLAR KUZEY KORE ASKERLERİNİ AVLADI

Görüntülerde, Ukraynalı özel operasyon ekibinin, Kim Jong-un'un, Rus lider Putin'e yardım için gönderdiği güçlerin kamikaze dronlarıyla hedef alınması, Kurshchina'da açık bir alanda kaçmaya çalışan askerlerin etrafında insansız hava araçlarının daireler çizdiği görülmüştü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri, açık alanda çıkan çatışmalarda 3'ü askeri araç olmak üzere 12 aracın da imha edildiğini açıklamıştı.