Rusya lideri Putin ilk ziyaretini Çin'e yaptı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 03:25 - Güncelleme : 16 May 2024 03:37
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2023'ten bu yana seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi. Çin’in başkenti Pekin’e gelen Putin, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve 2 ülke arasında üzerinde varılan birçok anlaşmayı imza atacak.
Putin, ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir görüşme yapacak. Putin Çin temasları sırasında 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. Yıl onuruna düzenlenecek olan bir baloya katılacak. Putin, ayrıca Çin’in Harbin kentini ziyaret edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı