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 | Onur Kaya

Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Putin, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakereler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 04:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin'in Türkiye ile ilgili sözleri dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna liderlerini İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde bir araya getirme çabaları için şükranlarını sunan Vladimir Putin, "İstanbul'daki görüşmeler için, sağlanan fırsat için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çözüm için gerçekten büyük emek harcıyor." diye konuştu.

Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Putin, "İstanbul’daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz. 2022'de Ukrayna'yla anlaşma hazırlanmıştı. Sonra (Batılılar) Rusya’yı sahada yenmek lazım dediler." ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE AÇIK KAPI

Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını söyleyen Vladimir Putin, "Çözüm için görüşmeye hazırız ama Ukrayna da buna hazır olmalı. Temaslarımız sürüyor, iletişim mevcut." dedi.

Putin, ABD Başkanı Trump'ın da savaşın sonlanması için gösterdiği çabayı samimi bulduğunu ifade etti.

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