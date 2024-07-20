Rusya Mykolayiv'i vurdu, biri çocuk üç kişi öldü
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 05:32 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 05:35
Ukrayna(nın Mykolayiv şehrine Rusya tarafından yapılan füze saldırısında biri 13 yaşındaki çocuk olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.
Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılında da devam ederken, Rusya, Ukrayna'nın Mykolayiv kentindeki yerleşim bölgesine füze saldırısı düzenledi. Aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi hayatını kaybederken, dördü çocuk olmak üzere de 17 kişi yaralandı. Patlamanın, dokuz apartmana, bir anaokuluna ve özel araçlara zarar verdiği açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı