Rusya, NATO'nun nükleer saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü

28 May 2024 16:37 - Güncelleme : 28 May 2024 16:45

Rusya'nın iç güvenlik teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı Sınır Muhafaza Servisi'nin direktörü General Vladimir Kulişov, ülke sınırına yakın noktalarda NATO'nun faaliyetlerini artırdığını söyledi. Kulişov, NATO'nun Rusya sınırındaki bölgelerde istihbarat operasyonlarını artırdığını da sözlerine eklerken nükleer saldırı düzenlemesi dahil birçok senaryo üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli adımların atılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Kulişov, Ukrayna'nın sabotaj girişimlerini de artırdığını öne sürdü.

''RUSYA'YA GİZLİCE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

General, uluslararası çapta faaliyet gösteren terör örgütleriyle aşırılıkçı grupların yanı sıra Ukrayna özel servisine ait ekiplerin Rusya'ya gizlice girmeye çalıştığını iddia etti.

Kulişov, Sınır Muhafaza Servisi'nin geçen yıl buna benzer 5 bin 500 girişimi engellediğini ileri sürdü.