Rusya öğrenilmemesi için elinden geleni yaptı! Ukrayna tarafından esir alınan ilk Kuzey Koreli asker hayatını kaybetti

27 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:45

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları hala yalanlanırken Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna tarafından esir alındığını duyurdu. Fakat yaralı olarak ele geçirilen Kuzey Kore askerinin öldüğü belirtildi.

Güney Kore istihbaratı duyurdu! Rusya'da Kuzey Kore'nin kayıpları artıyor: En az 100 ölü, bin yaralı

Güney Kore istihbaratı duyurdu! Rusya'da Kuzey Kore'nin kayıpları artıyor: En az 100 ölü, bin yaralı

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna​ birlikleri tarafından ilk kez Kuzey Koreli bir askerin esir alındığını duyurdu. İstihbarat servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk​ bölgesinde savaşan bir Kuzey Kore​ askerinin Ukrayna güçleri tarafından yaralı olarak esir alındığına dair haberlere değinilerek, "Dost bir ülkenin istihbarat örgütüyle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşarak yaralı bir Kuzey Kore askerinin yakalandığını doğruladık. Sonraki gelişmeleri detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Yaralı olarak esir alındığı belirtilen Kuzey Kore askerinin sağlık durumu ve rütbesine ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu askere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da sosyal medya platformu Telegram üzerinden paylaşıldı.

Son olarak Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'nın Kursk bölgesinde savaşırken esir alınan Kuzey Koreli askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UKRAYNA'NIN ÖZEL EKİBİ DRON'LARLA AVLIYORDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilere sahip olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un​'un Ukrayna'da savaş cephesine gönderdiği askerler bir kez daha görüntülenmişti. Fakat bu kez Ukrayna tarafından yayımlanan videoda, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlarla nasıl hedef alındığı gözler önüne serilmişti.

DRONLAR KUZEY KORE ASKERLERİNİ AVLADI

Görüntülerde, Ukraynalı özel operasyon ekibinin, Kim Jong-un'un, Rus lider Putin'e yardım için gönderdiği güçlerin kamikaze dronlarıyla hedef alınması, Kurshchina'da açık bir alanda kaçmaya çalışan askerlerin etrafında insansız hava araçlarının daireler çizdiği görülmüştü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri, açık alanda çıkan çatışmalarda 3'ü askeri araç olmak üzere 12 aracın da imha edildiğini açıklamıştı.