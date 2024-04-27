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27 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:58

Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi

Ukrayna'nın Kharkiv kentinin Saltovsky bölgesinde bulunan bir hastaneye Rusya, S-300 olduğu tahmin edilen iki füze ile saldırı düzenlendi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi

Rusya, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde bulunan Saltovsky bölgesinde yer alan bir hastaneye S-300 olduğu tahmin edilen iki füze saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya'nın füze saldırısı, hastanede bulunan ve aktif olarak faaliyet göstermeyen tıbbi tesis binasına, yemek ünitesine ve saldırı sırasında 60 hasta ve 5 hastane personelinin kaldığı binaya zarar verdi.

Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi - 1. Resim

49 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI

Saldırı sırasında hastanede cam kenarında yatan ve yaralanan 49 yaşındaki kadına ilk müdahalede bulunuldu. Füzelerin bir parçası hastane bahçesinde görüntülendi.

Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi - 2. Resim

Saldırı sonucu hastanenin bahçesinde büyük bir çukur oluştu. Oluşan çukurun içi su borularına verilen zarardan dolayı su ile doldu.

Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi - 3. Resim

Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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