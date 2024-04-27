Rusya S-300 ile saldırdı! Hastanedeki hasar görenleri şaşkına çevirdi

27 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:58

Rusya Ukrayna'da füzeyle sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Rusya Ukrayna'da füzeyle sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Savaşın diğer yüzü... Rusya, Ukrayna'ya onlarca askerin cenazesini iade etti

Rusya, Ukrayna'nın Kharkiv kentinde bulunan Saltovsky bölgesinde yer alan bir hastaneye S-300 olduğu tahmin edilen iki füze saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya'nın füze saldırısı, hastanede bulunan ve aktif olarak faaliyet göstermeyen tıbbi tesis binasına, yemek ünitesine ve saldırı sırasında 60 hasta ve 5 hastane personelinin kaldığı binaya zarar verdi.

49 YAŞINDAKİ KADIN YARALANDI

Saldırı sırasında hastanede cam kenarında yatan ve yaralanan 49 yaşındaki kadına ilk müdahalede bulunuldu. Füzelerin bir parçası hastane bahçesinde görüntülendi.

Saldırı sonucu hastanenin bahçesinde büyük bir çukur oluştu. Oluşan çukurun içi su borularına verilen zarardan dolayı su ile doldu.