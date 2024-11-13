Rusya savaştaki en kötü gününü yaşıyor! Şehri geri alamıyorlar

13 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:43

Ukraynalı yetkililer, Kursk'u Ukrayna birliklerinden geri alma girişimi başarısızlığa uğrayan Rusya'nın 1.950 askerini kaybettiğini söyledi. Geçtiğimiz pazartesi gününün Rusya adına savaştaki en ölümcül gün olduğu ifade edildi.

Ukraynalı yetkililer, geçtiğimiz pazartesi günü Rusya'nın savaştaki en ölümcül gününü yaşadığını ifade etti. Kursk'u Ukrayna birliklerinden geri alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Rusya'nın 1.950 askerini kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre Rus kuvvetleri, Ağustos ayındaki sürpriz karşı işgalleri sırasında ele geçirdikleri toprakların çoğunu ellerinde tutmaya devam eden Ukrayna birlikleri tarafından saldırılarının püskürtüldüğünü gördü.

7'nci Ayrı Mekanize Tugay sözcüsü Anastasia Blyshchyk yaptığı açıklamada, "Dün, 5 ila 6 dalga halinde saldırmaya çalışan Rus işgalciler için gerçekten kara bir gündü. Ruslar araçlarla, paraşütçülerle saldırmaya ve Ukrayna yerleşimlerine baskın yapmaya çalıştı. Ancak 10 adet zırhlı araç 47. Tugay savaşçıları tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.

Kiev, başarısız gündüz saldırısında piyade savaşçılarıyla yüklü zırhlı araçların, düşman ateşi altında kaldıkları ve yere serpilmiş mayın tarlalarına çarptıkları için "bir saatten az süren çatışmada" havaya uçtuğunu söyledi.

YAKLAŞIK 700 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ

Rusya Kursk'u geri almak için küçük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, özellikle de Ukrayna güçlerini ezmek için dalga dalga asker göndermiş olsa da, Blyshchyk bölgedeki cephe hatlarının "kontrol altında" olduğunu söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın batısında yer alan Kursk'taki karşı saldırısını Ağustos ayında başlatmış ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu saldırıyı Rusya'ya karşı savaşında bir pazarlık kozu olarak kullanmayı ummuştu.

Pazartesi günü kaybedilen askerlerle birlikte Ukrayna istihbaratı Pazar günü 1.770 Rus askerinin daha öldürüldüğünü tahmin ediyor ki bu da Kremlin için bir başka büyük kayıp anlamına geliyor.

Ne Ukrayna ne de Rusya savaştaki resmi ölü sayılarını kamuoyuna açıklamadı, ancak İngiliz istihbaratı üçüncü yılına yaklaşan savaşta yaklaşık 700.000 Moskova askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ediyor.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri Amirali Sir Tony Radakin Pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ekim ayında Ukrayna'da günde ortalama 1,500 asker kaybettiğini ve bunun Moskova'nın işgalindeki en kötü kayıp ayı olduğunu söyledi.

RUSYA PES ETMEDİ

Şaşırtıcı kayıplara rağmen Moskova cephe hatlarındaki baskıyı sürdürdü ve yavaş yavaş zemin kazanmaya devam ediyor.

Ukrayna, Kursk saldırısının Rusya'yı karşı saldırıyla başa çıkmak için güçlerini cepheden çekmeye zorlayacağını umarken, Moskova bunun yerine karşılık vermek için yeni güçler göndermeyi tercih etti.

New York Times'ın haberine göre Kremlin şu anda 50.000 Rus ve Kuzey Koreli asker topladı ve bu askerler bölgeyi geri almak için son girişim olarak Kursk'a konuşlandırılacak.

ABD ve NATO yetkilileri yaklaşık 11.000 Kuzey Kore askerinin Kursk saldırısı için Rusya'da haftalarca eğitim gördüğünü ve bazı Pyongyang birliklerinin şimdiden cephe hattında görüldüğünü tahmin ediyor.