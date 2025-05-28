Rusya Devlet Duması'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir Rus milletvekili, Batılı ülkelerin filmler ve oyunlar aracılığıyla çocukların beyinlerini yıkadığını ifade etti. Başka bir milletvekili ise "Düşmanı yenmek istiyorsan, çocuklarını yetiştir" atasözünden yola çıkarak Batılı ülkelerin Rusya üzerindeki planı konusunda uyarıda bulundu.

Rus milletvekilleri Batı yapımı animasyon filmlerini, oyuncakları ve video oyunlarını eleştirerek Shrek gibi kurgusal karakterleri Rus çocukları üzerinde “yıkıcı bir etkiye” sahip olmakla suçladı.

Geçtiğimiz Pazartesi, Rusya Devlet Duması'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında “Kötü görünmüyorlar ama hem fiziksel hem de kişilik kusurları var” diyen Rus milletvekili Yana Lantratova, Sovyet döneminin iyi çocuk filmleri ve oyuncakları ile Batı ülkelerinden gelenleri karşılaştıran slaytlar sundu.

Kyiv Independent'in aktardığına göre bir slaytta “Batı kültürünün sızmasıyla birlikte yavaş yavaş, olumsuz özelliklere sahip olan ancak olumlu karakter statüsüne yükseltilen karakterler ortaya çıkmaya başladı. Tamamen olumlu karakter imajı kaybolmaya başladı” ifadeleri yer aldı.

Slaytta Shrek ve Grinch gibi kurgusal karakterlerin yanı sıra 2001 yapımı Amerikan animasyon komedi filmi “Monsters Inc. ”de yer alan karakterler de gösterildi.

"DÜŞMANI YENMEK İSTİYORSAN, ÇOCUKLARINI YETİŞTİR"

Azınlık partisi Adil Rusya'nın lideri Sergei Mironov, Batı ülkelerini Rusya'ya karşı 'hibrit bir savaş' yürütmekle suçladı. Mironov, Moskova'ya karşı olan hükümetlerin “Düşmanı yenmek istiyorsan, çocuklarını yetiştir” atasözünü takip ettikleri uyarısında bulundu.

Mironov, "Batılı ülkeler maalesef çocuklarımızın beyinlerini yıkamakla çok aktif bir şekilde meşguller” ifadelerini kullandı.

"GRİ ALAN AKSİYON ALMAYI ENGELLİYOR"

Aynı zamanda A Just Russia üyesi ve Devlet Duması'nın sivil toplum ve dini kuruluşlar komitesi başkanı olan Lantratova, Rus makamlarının çocuklar için hazırlanan Batılı içerikleri engellemesini yasal bir gri alanın engellediğini söyledi.

Lantratova, yuvarlak masa toplantısının önerilerini parlamentonun alt kanadının geleneksel Rus manevi değerlerinin yasal olarak uygulanmasına ilişkin çalışma grubuyla paylaşmayı planladığını söyledi.