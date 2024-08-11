Rusya, Sırbistan'ı uyardı: Cumhurbaşkanı darbe girişimini doğruladı

11 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:29

Sırbistan’da, lityum çıkarma madenlerine karşı protesto gösterileri devam ediyor. 10 Ağustos Cumartesi günü başkent Belgrad'da çok sayıda kişinin katılımıyla yeni bir protesto gerçekleştirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, Moskova’dan Sırbistan hükümeti aleyhinde bir darbe girişimine ilişkin istihbarat aldıklarını ve darbe girişiminin lityum madeni aleyhindeki protesto gösterileriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Vucic, Rus kaynaklardan aldıkları istihbarata göre hükümeti devirmeye yönelik şiddetli kitlesel ayaklanma hazırlığı yapıldığını duyurdu.

"HAYAL EDENLER BUNU GERÇEKLEŞTİREMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Rusya Federasyonu’ndan resmi bilgi aldık, resmi kanallar aracılığıyla bilgi iletildi. Bununla ilgileniyoruz. Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) ve bu konudaki uzmanlar gerekeni yapıyorlar” açıklamasına yer verdi.

Vucic, “Bir şeyler yapmayı hayal edenler bunu gerçekleştiremeyecek” diyerek vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ekledi.

Sırbistan, Avrupa Birliği ile sürdürülebilir hammaddeler konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Vucic, AB ve özellikle Almanya ile lityum madenciliği projesinden en az 6 milyar euro’luk doğrudan yabancı yatırım beklediğini açıklamıştı.

Vucic'in hesaplamalarına göre, tam bir üretim döngüsünün kurulması durumunda, Sırbistan ekonomisi yüzde 16.4 oranında büyüyecek.

Vucic, Haziran ayında yaptığı açıklamada, İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun ülkede lityum çıkarma çalışmalarına 2028’de başlayabileceğini belirtmişti.