Rusya son aylarda kendi toprağını defalarca vurdu!

12 May 2024 14:31 - Güncelleme : 12 May 2024 14:53

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık iki seneyi aşkın süredir devam ederken birçok 'dost ateşi' olayı yaşandı. Son olarak İngiltere Savunma Bakanlığı, 4 Mayıs tarihinde Rus savaş uçağının sınır şehri Belgorod'ı bombaladığını duyurdu. Dost ateşinde 5 kişi yaralandı, 30 ev hasar gördü, 10 araba ise küle döndü.

İngiliz istihbaratı ise bu olayın ilk kez yaşanmadığını belirtti ve ''Bu münferit bir olay değil'' açıklamasında bulundu.

''YANLIŞLIKLA ATILAN KAYIP MÜHİMMAT''

Şubat ayında Bolgorod'un güneydoğusunda ve Ukrayna sınırına yaklaşık 64 km uzaklıktaki Soloti'ye bir bomba atılmış ve 150 kişi tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Raporda sadece Mart ve Nisan aylarında Belgorod bölgesinde 20 kadar “yanlışlıkla atılan kayıp mühimmat” olduğu iddia edildi.

Savunma Bakanlığı, “Bu örnekler Rusya'nın mühimmatlarını amaçlanan hedeflerde başarıyla kullanmadaki yetersizliğinin devam ettiğini gösteriyor. Bu tür hatalar Rus halkı için yıkıcı ve ölümcül sonuçlar doğurmaktadır" dedi.