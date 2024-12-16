Rusya, Suriye'den çekiliyor mu? Suriyeli yetkililer son noktayı koydu

16 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:26

Rusya'nın Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair açıklamalar Suriyeli yetkililerden geldi. ABD merkezli uydu sağlayıcısı Maxar'ın ortaya çıkardığı Rus donanmasının çekilme görüntülerine ilişkin de cevap geldi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya'nın ülkeden çekileceği iddia edildi. ABD merkezli uydu sağlayıcısı Maxar'ın ortaya koyduğu görüntüler de bu iddiayı doğrular cinstendi. Fakat Suriyeli yetkililer, Rus askerlerinin üsleri terk etmeyeceğini söyledi. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssü ile Lazkiye Hmeymim'deki hava üssünün akıbeti hakkındaki soru işaretleri son buldu.

Suriyeli asker ve güvenlik kaynakları, Rusya'nın askerlerini çekmeyeceklerini, sadece bazı ağır ekipman ile Suriyeli askeri yetkilileri Suriye'den çıkardığını söyledi.

RUSYA'NIN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİALARI

Rusya'nın Suriye'den çekileceğine dair iddiaların çıkış noktası ise ABD merkezli uydu sağlayıcısı Maxar'ın ortaya çıkardığı görüntüler oldu. Ardından Üssün dışında bulunan Suriyeli bir güvenlik kaynağı cumartesi günü en az bir kargo uçağının Libya'ya uçtuğunu söyledi. Bu iddiaların ardından İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulunan Suriyeli ve Rus kaynaklar, henüz böyle bir adım atılmadığını ifade etti.

RUSYA'NIN ASKERİ VARLIĞI GELİŞMELERE BAĞLI

Reuters'a konuşan Suriyeli üst düzey askeri yetkili, Esad'ın ordusundan bazı kıdemli subayların Moskova'ya götürüldüğünü, bazı ağır ekipmanın geri çekiliyor olsa da Rusya'nın askeri varlığını sahadaki gelişmelere göre şekillendirmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Bir Rus kaynak da, Suriye'nin yeni yönetimi ile görüşmeler yürütüldüğünü ve ülkesinin üslerden çekilmediğini belirtti.

Yeni geçici hükümete yakın olan bir muhalif üst düzey yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Suriye'deki Rus askeri varlığının ve Esad hükümeti döneminde Moskova ile yapılan anlaşmaların ele alınmadığını söyledi. Yetkili, "Bu, gelecekteki görüşmelerin konusu ve son sözü Suriye halkı verecek. Bizim kuvvetlerimiz şu anda Lazkiye'deki Rus hava üslerine yakın mesafede." dedi ancak başka bir ayrıntı vermedi.

RUSYA, HTŞ İLE MASAYA OTURDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Rusya, Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ile masaya oturdu. Rus lider Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, üslerin Suriye topraklarında kalacağını söyledi.