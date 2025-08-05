Rusya tehdidi harekete geçirdi: 'Orduyla Tatil' programı başladı, gençler gönüllü askerlikte

Polonya'da Rusya tedirginliği devam ediyor. Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Polonya, yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkararak asker sayısını artırmayı hedefledi. Bu kapsamda da ülkedeki 18 ile 20 arasında değişen gençleri, askeri eğitime aldı.

10 BİN GENÇ KATILDI

Polonya Savunma Bakanlığı, 'Orduyla Tatil' programı başlattı. Neredeyse 10 bin genç, yaz tatiline gitmek yerine gönüllü olarak askeri eğitim alıyor. 27 günlük programın ardından bir de rütbe veriliyor. Eğer isterlerse yedek kadroya alınarak görevlerine devam ediyorlar.

RTL Today'in haberine göre, eğitim kapsamında atış talimleri, taktik dersleri, saha çalışmaları ve hava savunma eğitimi alıyorlar. Eğitimlerin bir hayli zorlu geçtiğini söyleyen uluslararası güvenlik alanında yüksek lisans yapan 29 yaşındaki Michal Piekut, kumluk arazide mühimmat sandığını sürükledikten sonra yorgunluktan ayakta zor durduğunu anlattı:

''Bu bir tatil değil, yoğun bir askeri eğitim. Bunu başaramayacağımı sandım. Henüz bayılan olmadı ama gün daha yeni başladı.''

400 EURO PARA ALIYORLAR

Teğmen Michal Gelej ise başarılı olanlara 400 euro yani yaklaşık 18 bin 805 TL ödeme yapıldığını söyledi. Varşova Üniversitesi’nde okuyan 19 yaşındaki Goran Meredith ise, hem eğitimin yaz dönemine denk gelmesi hem de verilen ücret sayesinde programa katılabildiğini ifade etti.