Rusya Türkiye'nin BRICS'e başvurduğunu duyurdu! ABD'den yorum gecikmedi

05 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:24

Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik başvurusunda bulunduğunun Rusya tarafından açıklanması sonrası gözler ABD'ye çevrilmişti. ABD'den yorum gecikmedi.

Türkiye’nin BRICS’e resmi üyelik başvurusunda bulunduğu haberleri sonrası olay ABD'de de yankı buldu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, VOA Türkçe’nin sorusuna verdiği cevapta, “ABD tüm ülkelerin ilişki kuracağı ülke ve grupları kendilerinin seçebileceğine inanmaktadır. Sizi planları konusunda Türkiye hükümetine yönlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rusya tarafından Türkiye’nin BRICS’e resmi üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberler, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Salı günü düzenlenen günlük basın toplantısında da masaya yatırıldı.

ABD SÖZCÜSÜNDEN "ÖNEMLİ MÜTTEFİK" VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin bir soru üzerine bu haberler konusunda “Türkiye’nin ABD için çeşitli konularda birlikte çalıştığı önemli bir müttefik olmaya devam ettiğini söylemekten başka bir yorum yapmayacağını” dile getirilmişti.

Rusya cephesinde ise Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin BRICS üyeliği için resmi başvuruda bulunduğunu ve bunun değerlendirileceğini ifade etmişti.

"AB VE ŞANGAY ARASINDA TERCİH YAPMIYORUZ"

2006 yılında BRIC adıyla Rusya, Brezilya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS’e 2011’de Güney Afrika'nın katılmasıyla günümüzdeki BRICS adını almıştı. Katılan ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harfinden oluşan BRICS son dönemde yeniden genişleyerek ittifakına Ocak ayında İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dahil etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’ndaki diploma töreninde yaptığı açıklamada Türkiye’nin hem Doğu hem de Batı ile aynı anda ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini söylemiş; “AB ve Şanghay arasında tercih yapmıyoruz, bu Türkiye’yi denklemin dışına atar” ifadelerini kullanmıştı.