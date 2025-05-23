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 | Berkay Alptekin

Rusya-Ukrayna arasında büyük takasın ilk aşaması! 270 asker ve 120 sivil esir takas edildi

İstanbul Barış Müzakereleri'nde Rusya ile Ukrayna arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Sağlanan mutabakat çerçevesinde ilk esir değişimi gerçekleşti.

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Rusya-Ukrayna arasında büyük takasın ilk aşaması! 270 asker ve 120 sivil esir takas edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 17:24

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna arasında büyük takasın ilk aşaması! 270 asker ve 120 sivil esir takas edildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."

Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.

Rusya-Ukrayna arasında büyük takasın ilk aşaması! 270 asker ve 120 sivil esir takas edildi

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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