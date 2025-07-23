Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde üçüncü tur! Heyetler İstanbul'da

Ukrayna ile Rusya arasında 3 yıldan uzun süredir devam eden savaşın sonlandırılması için yürütülen barış görüşmeleri kapsamında heyetler üçüncü kez İstanbul'da bir araya gelecek. Liderlerin katılmadığı buluşmada iki ülke, esir takası ve kaçırılan çocukların iadesi gibi başlıkları bir kez daha masaya yatıracak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde üçüncü tur! Heyetler İstanbul'da
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:46

Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyon ile savaşın fitilini ateşlemişti. 3 yıldan uzun bir süredir savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son bulması için gerçekleştirilen barış görüşmelerinin üçüncü turu yine Türkiye'nin arabuluculuğunda bugün 'da gerçekleşecek. Heyetler, ülkelerinden yola çıkarak İstanbul'a varmak için uçaklarına bindi.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy katılım göstermeyecek. Onların yerine Ukrayna tarafından Rustem Umerov, Rusya tarafından ise Vladimir Medensky hazır bulunacak.

Bundan önceki iki görüşmede barış planı bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmıştı. Ancak sadece esir takasları gerçekleştirilebilmişti. Bu görüşmeler, en fazla bir buçuk saat sürmüştü.

Rusya’nın devlet ajansları ise görüşmelerin iki güne yayılabileceğini ve Perşembe ile Cuma günlerini kapsayacağını yazdı.

Kremlin, toplantı tarihinin netleşmesini beklediklerini belirtti ancak taraflar arasında savaşın sonlandırılması konusundaki tutumların hala tamamen zıt olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde üçüncü tur! Heyetler İstanbul'da

UKRAYNA'NIN ŞARTLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, “Umerov toplantının Çarşamba günü planlandığını bildirdi. Ayrıntılar yarın belli olacak” ifadelerine yer verdi.

Eski Savunma Bakanı olan Umerov, geçen hafta güvenlik sekreteri olarak atandı ve önceki iki müzakere turuna da başkanlık etmişti.

Ukrayna, ABD’nin çağrısıyla derhal ateşkes ilan edilmesini destekliyor. Moskova ise ateşkes için önce bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyor.

Son haftalarda Rusya, Ukrayna şehirlerine füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna, Rusya saldırılarına karşı tepkisiz kalmadı. Uzun menzilli insansız hava araçlarıyla misilleme yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya Ukrayna ile günlük asker takasına hazır
Rusya Ukrayna'da hız kesmiyor: Birlikler Donetsk'in idari sınırında, ilerleme sürüyor
ETİKETLER
#vladimir putin
#barış görüşmeleri
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#İstanbul
#Rüstem Ümerov
#Volodimir Zelenskiy
#Vladimir Medensky
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.