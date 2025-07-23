Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde üçüncü tur! Heyetler İstanbul'da

Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyon ile savaşın fitilini ateşlemişti. 3 yıldan uzun bir süredir savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son bulması için gerçekleştirilen barış görüşmelerinin üçüncü turu yine Türkiye'nin arabuluculuğunda bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Heyetler, ülkelerinden yola çıkarak İstanbul'a varmak için uçaklarına bindi.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy katılım göstermeyecek. Onların yerine Ukrayna tarafından Rustem Umerov, Rusya tarafından ise Vladimir Medensky hazır bulunacak.

Bundan önceki iki görüşmede barış planı bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmıştı. Ancak sadece esir takasları gerçekleştirilebilmişti. Bu görüşmeler, en fazla bir buçuk saat sürmüştü.

Rusya’nın devlet ajansları ise görüşmelerin iki güne yayılabileceğini ve Perşembe ile Cuma günlerini kapsayacağını yazdı.

Kremlin, toplantı tarihinin netleşmesini beklediklerini belirtti ancak taraflar arasında savaşın sonlandırılması konusundaki tutumların hala tamamen zıt olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'NIN ŞARTLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, “Umerov toplantının Çarşamba günü planlandığını bildirdi. Ayrıntılar yarın belli olacak” ifadelerine yer verdi.

Eski Savunma Bakanı olan Umerov, geçen hafta güvenlik sekreteri olarak atandı ve önceki iki müzakere turuna da başkanlık etmişti.

Ukrayna, ABD’nin çağrısıyla derhal ateşkes ilan edilmesini destekliyor. Moskova ise ateşkes için önce bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyor.

Son haftalarda Rusya, Ukrayna şehirlerine füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna, Rusya saldırılarına karşı tepkisiz kalmadı. Uzun menzilli insansız hava araçlarıyla misilleme yaptı.