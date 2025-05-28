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 | Selahattin Demirel

Rusya'dan müzakere açıklaması: Ukrayna'ya İstanbul'da görüşme teklifinde bulunduk

Rusya ile Ukrayna görüşmelerinin 2. turu sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinski, Ukrayna'ya İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşme teklifinde geçen tarihi 2 Haziran olarak belirtti.

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Rusya'dan müzakere açıklaması: Ukrayna'ya İstanbul'da görüşme teklifinde bulunduk
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 19:38

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı işgal operasyonu ile 3 yıldır süren savaşta iki tarafın barış sağlayıp sağlamayacağı merak ediliyor. İki tarafın tekrar müzakere masasına oturması için çok kritk bir aşama daha geçildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı ve Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Medinski'den süreçle ilgili bir açıklama geldi. Medinski, "Ukrayna'ya ikinci tur görüşmeleri için kesin tarih ve yer teklif ettik." dedi.

"2 HAZİRAN İÇİN TEKLİF SUNDUK"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna'ya 2 Haziran için İstanbul'da görüşme teklifi sunduklarını belirtti.

ZELENSKİ'DE TÜRKİYE'YE İŞARET ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya ile daha fazla müzakere için 3 ülke ismi sayarak Türkiye, Vatikan ve İsviçre'ye işaret etmişti.

Zelenski, açıklamasında, Rusya ile 3 yıldır devam eden savaşı sona erdirmeye zorlamak için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü zirve çağrısında bulundu.

Rusya'dan müzakere açıklaması: Ukrayna'ya İstanbul'da görüşme teklifinde bulunduk

AFP'nin haberine göre, Zelenski, "Eğer Putin ikili bir görüşmeden rahatsız oluyorsa ya da üçlü bir görüşme olmasında herkes hem fikirse, benim için sorun değil. Her türlü organizasyona hazırım" ifadesini kullandı.

Zelenski ayrıca, Rusya'nın hava saldırılarına ve Moskova'nın ateşkesi reddetmesine karşılık Trump'ın Rus bankacılık ve enerji sektörlerini sert bir yaptırım paketiyle hedef almasını "çok istediğini" vurguladı.

MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık 3 yıl sonra yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.

ABD Başkanı Trump ise "Putin bizimle oynarsa farklı tepkiler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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