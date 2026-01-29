Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki görüntüyle YPG propagandası! Teröristleri masum gösteren kurgu ortaya çıktı

Suriye ordusunun YPG'yi köşeye sıkıştırması sonrası başlayan ateşkes içinde terör örgütüyle ilgili sosyal medyada propaganda faaliyetleri arttı. Yayılan bir görüntüde kucağında çocuk olan bir kişiyi gören örgütün İHA'sının rota değiştirdiği iddia edildi ancak görüntü çok farklı bir coğrafyaya ait çıktı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki görüntüyle YPG propagandası! Teröristleri masum gösteren kurgu ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 02:49
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 02:49

Suriye'de terör örgütü YPG ile varılan ateşkes anlaşması YPG'nin sinsi planlarına rağmen devam ederken sosyal medya mecrasında da propaganda faaliyetleri hız kazandı.

Yayılan bir videoda örgüte ait İHA'nın, kucağında çocuk olan birini görmesiyle rotasını değiştirdiği iddia edildi ancak görüntülerin Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında çekildiği ortaya çıktı.

"PAYLAŞIMLAR DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "Suriye’de YPG’li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar dezenformasyon içermektedir." denilirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye’de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG’li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir. Kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi önem arz etmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/2016546771237818419

#Dünya
#Dünya
