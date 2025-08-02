Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor: 'Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdik'

Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" adı altında Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

"SON 24 SAATTE 338 İHA YOK EDİLDİ"

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 338 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.