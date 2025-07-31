Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor: 'Donetsk’te Çasiv Yar şehrini ele geçirdik'

Rusya ile Ukrayna Şubat 2022'den beri sıcak savaşa devam ediyor. İki ülke zaman zaman barış masasına otursa da bir anlaşmaya varılamıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin savaş kapsamında Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, “Güney Askeri Grubu birliklerinin Kramatorsk-Drujovsk yönündeki saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çasov Yar (Çasiv Yar) kenti kurtarıldı.” ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA ÜS OLARAK KULLANIYORDU

Ukrayna ordusu, Çasiv Yar'ı yeniden gruplanma merkezi ve ateş destek üssü olarak kullanıyordu.

Askeri uzmanlar, şehrin Rus ordusunun Donetsk’in derinliklerine ilerlemesini engelleyen bir mevzide bulunduğunu belirtiyordu.